85 из 108 американских пушек M777 уже на фронте, США передали 190 000 снарядов

Около 80% американских гаубиц M777, которые Украина получила в рамках военной помощи, уже находятся на фронте. Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге в четверг.

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"И когда я говорю на передовой, я имею в виду, что 85 из 108 гаубиц действительно используются украинцами в боях. Где они их используют, зависит от них", – сказал он.

По словам представителя Пентагона, США передали Украине уже 91% обещанных 155-мм снарядов в M777 – 190 000 из 209 000.

СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 км (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

Также США отдали Украине девять из 11 обещанных вертолетов Ми-17 (последние два поступят в конце мая или начале июня) и 220 дронов-камикадзе Switchblade из 300.

Каждый день в Украину поступает все больше техники, и это касается всего: от броневиков и пайков до медикаментов, артиллерийских радаров и многое другое.

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Андрей Водяный

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