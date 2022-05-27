85 из 108 американских пушек M777 уже на фронте, США передали 190 000 снарядов
Около 80% американских гаубиц M777, которые Украина получила в рамках военной помощи, уже находятся на фронте. Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге в четверг.
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"И когда я говорю на передовой, я имею в виду, что 85 из 108 гаубиц действительно используются украинцами в боях. Где они их используют, зависит от них", – сказал он.
По словам представителя Пентагона, США передали Украине уже 91% обещанных 155-мм снарядов в M777 – 190 000 из 209 000.
Также США отдали Украине девять из 11 обещанных вертолетов Ми-17 (последние два поступят в конце мая или начале июня) и 220 дронов-камикадзе Switchblade из 300.
Каждый день в Украину поступает все больше техники, и это касается всего: от броневиков и пайков до медикаментов, артиллерийских радаров и многое другое.
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