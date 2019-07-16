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16.07.2019, 13:30

Абромавичус о нынешнем Кабмине: Имеем "лебедя, рака и щуку"

Абромавичус о нынешнем Кабмине: Имеем "лебедя, рака и щуку" - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Набсовета Укроборонпрома: "Новый Кабмин должен засыпать и просыпаться с мыслью, как создать максимально привлекательную среду для бизнеса"

Руководитель Набсовета Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал LIGA.net о вероятных кандидатах на пост премьер-министра, видении функций главы Кабмина и своих первых трех шагах в случае назначения на эту должность. 

По мнению Абромавичуса, новый премьер должен гарантировать своей команде больше свободы, поддерживать, не мешать, а также "подставлять плечо в случае каких-то политических моментов". 

"Премьер - это командный игрок, он должен создать из правительства сплоченную команду. Этого, к сожалению, в сегодняшнем Кабмине нет. Он формировался по квотному принципу, в результате имеем "лебедя, рака и щуку". Так не должно быть", - заявил он. 

По словам бывшего министра экономики, процесс выбора премьера еще не идет, поскольку до 21 июля "все направлены на победу".

Вероятных кандидатов на должность Абромавичус назвал "очень достойной группой людей", добавив, что в случае занятия ими ключевых постов в правительстве - "это будет фантастической историей для страны".

"Здесь ударение на слове "мечта". Так называемые политические элиты могут иметь другое мнение о том, каким образом должен формироваться Кабмин, включая назначение его руководителя. Возможно будет приниматься решение в сторону политического тяжеловеса", - сказал Абромавичус. 

Также глава Набсовета назвал первые три шага в случае его утверждения на пост премьер-министра, ими будут: кадровые вопросы, упрощение процесса принятия решений в Кабмине и реформирование структур влияющих на экономическую ситуацию в стране. 

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Теги: выборы, премьер-министр, айварас абромавичус
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