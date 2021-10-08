"Абсурдное подозрение". Труханов отреагировал на новое уголовное дело – видео

Мер Одессы Геннадий Труханов считает абсурдным подозрение, которое ему предъявило Национальное антикоррупционное бюро в деле о якобы незаконной выдаче земли застройщикам. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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"НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и незаконное, как все предыдущие", – сказал он.

Труханов утверждает, что есть много людей, которые "хотят уничтожить местное самоуправление в Одессе". Он говорит, что это – "конкретные застройщики", киевские и одесские чиновники, директор НАБУ Артем Сытник, "остатки команды" экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

"У наших оппонентов сегодня нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно – неуемная жажда на свое усмотрение распоряжаться Одессой", – сказал он.

Труханов утверждает, что недавно в Одессе проводились пять социсследований, которые якобы показали высокий уровень поддержки его команды. Конкретные исследования он не назвал.

По мнению мэра Одессы, его оппоненты "прибегли к силовому варианту", поскольку поняли, что выборы им в этом городе не выиграть.

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6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о якобы незаконной выдаче земли под застройку.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику.

в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику. Сегодня Труханову суд избирает меру пресечения.

Марк Сировой

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