Администрация Панамского канала возразила, что разрешила бесплатный транзит судам США

В администрации Панамского канала заявили, что готовы к дальнейшему диалогу с США, в частности, по прохождению американских военных кораблей

Панамский канал (Фото: ЕРА/Aris Mariota)

Администрация Панамского канала опровергла сообщение Государственного департамента США о безвозмездном транзите для американских правительственных судов. Об этом администрация написала в X.

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"В связи с публикацией, распространенной Государственным департаментом США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия устанавливать тарифы и другие сборы за проход через канал, сообщает, что не вносила никаких изменений в них", – говорится в сообщении.

В то же время там подчеркнули, что готовы к дальнейшему диалогу с США, в частности, по прохождению американских военных кораблей.

Панамский канал очень важен для экономики Панамы (3,1% ВВП) и глобальной торговли (2,5%). Это важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.

21 января 2025 года на фоне угроз Трампа, власти Панамы начали аудит связанной с Китаем компании Panama Ports Co., которая контролирует два порта, прилегающие к Панамскому каналу.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продолжать сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь" после переговоров с Рубио.