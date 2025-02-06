Адміністрація Панамського каналу заперечила, що дозволила безоплатний транзит суднам США

В адміністрації Панамського каналу заявили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема, щодо проходження американських військових кораблів

Панамський канал (Фото: ЕРА/Aris Mariota)

Адміністрація Панамського каналу спростувала повідомлення Державного департаменту США про безоплатний транзит для американських урядових суден. Про це адміністрація написала у X.

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"У зв’язку з публікацією, поширеною Державним департаментом США, адміністрація Панамського каналу, яка має повноваження встановлювати тарифи та інші збори за прохід через канал, повідомляє, що не вносила жодних змін до них", – йдеться у повідомленні.

Водночас там наголосили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема, щодо проходження американських військових кораблів.

Панамський канал надзвичайно важливий для економіки Панами (3,1% ВВП) і глобальної торгівлі (2,5%). Це важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.

21 січня 2025 року на тлі погроз Трампа, влада Панами розпочала аудит пов'язаної з Китаєм компанії Panama Ports Co., яка контролює два порти, прилеглі до Панамського каналу.

3 лютого президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна не продовжуватиме співпрацю з Китаєм у межах ініціативи "Один пояс – один шлях" після переговорів із Рубіо.