Президент Панами після зустрічі з Рубіо вирішив не продовжувати меморандум з Китаєм

Панама не продовжуватиме меморандум про взаєморозуміння 2017 року щодо участі країни в ініціативі "Один пояс, один шлях"

Хосе Рауль Муліно та Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна не продовжуватиме співпрацю з Китаєм у рамках ініціативи "Один пояс – один шлях" після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо. Про це пишуть CNN та PBS News.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Я прийняв важливе рішення і повідомляю вам про нього. Мій уряд не буде продовжувати меморандум про взаєморозуміння 2017 року щодо участі країни в ініціативі "Один пояс, один шлях"", – сказав панамський лідер.

Муліно зазначив, що Рубіо не погрожував силовим поверненням Панамського каналу, але повідомив про рішення президента США Дональда Трампа, згідно з яким присутність Китаю в зоні каналу суперечить умовам договору про його передання Панамі у 1999 році.

"Китай керує Панамським каналом, який йому ніхто не передавав – його передали Панамі, хоча це було нерозумне рішення. Але вони порушили угоду, і ми або повернемо його назад, або станеться щось дуже серйозне", – заявив Трамп.

Муліно запевнив, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним, проте він висловив готовність до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.