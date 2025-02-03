Президент Панами після зустрічі з Рубіо вирішив не продовжувати меморандум з Китаєм
Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна не продовжуватиме співпрацю з Китаєм у рамках ініціативи "Один пояс – один шлях" після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо. Про це пишуть CNN та PBS News.
"Я прийняв важливе рішення і повідомляю вам про нього. Мій уряд не буде продовжувати меморандум про взаєморозуміння 2017 року щодо участі країни в ініціативі "Один пояс, один шлях"", – сказав панамський лідер.
Муліно зазначив, що Рубіо не погрожував силовим поверненням Панамського каналу, але повідомив про рішення президента США Дональда Трампа, згідно з яким присутність Китаю в зоні каналу суперечить умовам договору про його передання Панамі у 1999 році.
"Китай керує Панамським каналом, який йому ніхто не передавав – його передали Панамі, хоча це було нерозумне рішення. Але вони порушили угоду, і ми або повернемо його назад, або станеться щось дуже серйозне", – заявив Трамп.
Муліно запевнив, що суверенітет Панами над Панамським каналом є незаперечним, проте він висловив готовність до діалогу щодо усунення занепокоєння США з приводу китайського впливу в регіоні.
- Панамський канал надзвичайно важливий для економіки Панами (3,1% ВВП) і глобальної торгівлі (2,5%). Це важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.
- 21 січня, на тлі погроз Трампа, влада Панами розпочала аудит пов'язаної з Китаєм компанії Panama Ports Co., яка контролює два порти, прилеглі до Панамського каналу.