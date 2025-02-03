Президент Панамы после встречи с Рубио решил не продолжать меморандум с Китаем
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продолжать сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь" после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишут CNN и PBS News.
"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продолжать меморандум о взаимопонимании 2017 года по участию страны в инициативе "Один пояс, один путь"", – сказал панамский лидер.
Мулино отметил, что Рубио не угрожал силовым возвращением Панамского канала, но сообщил о решении президента США Дональда Трампа, согласно которому присутствие Китая в зоне канала противоречит условиям договора о его передаче Панаме в 1999 году.
"Китай руководит Панамским каналом, который ему никто не передавал – его передали Панаме, хотя это было глупое решение. Но они нарушили соглашение, и мы либо вернем его обратно, либо произойдет что-то очень серьезное", – заявил Трамп.
Мулино заверил, что суверенитет Панамы над Панамским каналом неоспорим, однако он выразил готовность к диалогу по устранению беспокойства США по поводу китайского влияния в регионе.
- Панамский канал очень важен для экономики Панамы (3,1% ВВП) и глобальной торговли (2,5%). Это важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.
- 21 января, на фоне угроз Трампа, власти Панамы начали аудит связанной с Китаем компании Panama Ports Co., которая контролирует два порта, прилегающие к Панамскому каналу.