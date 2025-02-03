Президент Панамы после встречи с Рубио решил не продолжать меморандум с Китаем

Панама не будет продолжать меморандум о взаимопонимании 2017 года по участию страны в инициативе "Один пояс, один путь"

Хосе Рауль Мулино и Марко Рубио (Фото: ЕРА)

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продолжать сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Один пояс – один путь" после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишут CNN и PBS News.

"Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продолжать меморандум о взаимопонимании 2017 года по участию страны в инициативе "Один пояс, один путь"", – сказал панамский лидер.

Мулино отметил, что Рубио не угрожал силовым возвращением Панамского канала, но сообщил о решении президента США Дональда Трампа, согласно которому присутствие Китая в зоне канала противоречит условиям договора о его передаче Панаме в 1999 году.

"Китай руководит Панамским каналом, который ему никто не передавал – его передали Панаме, хотя это было глупое решение. Но они нарушили соглашение, и мы либо вернем его обратно, либо произойдет что-то очень серьезное", – заявил Трамп.

Мулино заверил, что суверенитет Панамы над Панамским каналом неоспорим, однако он выразил готовность к диалогу по устранению беспокойства США по поводу китайского влияния в регионе.