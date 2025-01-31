Госсекретарь США: Китай может закрыть Панамский канал в случае конфликта, это угроза

По словам Рубио, Панамский канал "уже в руках китайцев" и США намерены решить этот вопрос

Марко Рубио (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Китая есть план по закрытию Панамского канала в случае конфликта с США и Вашингтон расценивает это как угрозу нацбезопасности. Об этом он рассказал в интервью The Megyn Kelly Show на радиостанции Sirius XM.

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Рубио отметил, что в Гонконге есть компания, которая управляет двумя портами на атлантическом и тихоокеанском входах в канал. По его словам, это риск для США, ведь компании сделают все, что им скажет китайское правительство.

"И если правительство Китая в конфликте скажет им закрыть Панамский канал, им придется это сделать. И на самом деле у меня нет никаких сомнений, что у них есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы сделать это. Это прямая угроза", – заявил госсекретарь.

Также Рубио отметил, что "так не может продолжаться" и, по его словам, канал "уже находится в руках китайцев". Он не стал повторять слова президента США Дональда Трампа о том, чтобы вернуть канал под контроль США, но подчеркнул, что поднятые президентом вопросы будут решены в ближайшее время.

В четверг, 30 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил обсуждение контроля над каналом с Рубио во время его визита в страну. Он заявил, что канал принадлежит Панаме.

22 декабря 2024 года Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в США из-за "завышенных зборов".

20 января 2025 года Трамп во время инаугурации заявил, что Панама якобы нарушила соглашение по каналу. Поэтому США, по его словам, должны вернуть контроль над объектом.

22 января Панама обратилась в ООН из-за заявления Трампа о возвращении канала под контроль США.