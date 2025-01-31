Госсекретарь США: Китай может закрыть Панамский канал в случае конфликта, это угроза
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Китая есть план по закрытию Панамского канала в случае конфликта с США и Вашингтон расценивает это как угрозу нацбезопасности. Об этом он рассказал в интервью The Megyn Kelly Show на радиостанции Sirius XM.
Рубио отметил, что в Гонконге есть компания, которая управляет двумя портами на атлантическом и тихоокеанском входах в канал. По его словам, это риск для США, ведь компании сделают все, что им скажет китайское правительство.
"И если правительство Китая в конфликте скажет им закрыть Панамский канал, им придется это сделать. И на самом деле у меня нет никаких сомнений, что у них есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы сделать это. Это прямая угроза", – заявил госсекретарь.
Также Рубио отметил, что "так не может продолжаться" и, по его словам, канал "уже находится в руках китайцев". Он не стал повторять слова президента США Дональда Трампа о том, чтобы вернуть канал под контроль США, но подчеркнул, что поднятые президентом вопросы будут решены в ближайшее время.
В четверг, 30 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино исключил обсуждение контроля над каналом с Рубио во время его визита в страну. Он заявил, что канал принадлежит Панаме.
- 22 декабря 2024 года Трамп пригрозил вернуть Панамский канал в США из-за "завышенных зборов".
- 20 января 2025 года Трамп во время инаугурации заявил, что Панама якобы нарушила соглашение по каналу. Поэтому США, по его словам, должны вернуть контроль над объектом.
- 22 января Панама обратилась в ООН из-за заявления Трампа о возвращении канала под контроль США.