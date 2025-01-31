Держсекретар США: Китай може закрити Панамський канал у разі конфлікту, це загроза

За словами Рубіо, Панамський канал "вже в руках китайців" та США мають намір розв'язати це питання

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Китай має план стосовно закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США і Вашингтон розцінює це як загрозу нацбезпеці. Про це він розповів в інтерв'ю The Megyn Kelly Show на радіостанції Sirius XM.

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Рубіо зазначив, що у Гонконгу є компанія, яка управляє двома портами на атлантичному та тихоокеанському входах у канал. За його словами, це ризик для США, адже компанії зроблять усе, що їм скаже китайський уряд.

"І якщо уряд Китаю в конфлікті скаже їм закрити Панамський канал, їм доведеться це зробити. І насправді я не маю жодних сумнівів, що у них є план дій на випадок непередбачених обставин, щоб зробити це. Це пряма загроза", – заявив держсекретар.

Також Рубіо зазначив, що "так не може тривати" і, за його словами, канал "вже перебуває в руках китайців". Він не став повторювати слова президента США Дональда Трампа про те, щоб повернути канал під контроль США, але наголосив, що порушені президентом питання будуть вирішені найближчим часом.

У четвер, 30 січня, президент Панами Хосе Рауль Муліно виключив обговорення контролю над каналом під час візиту Рубіо до країни. Він заявив, що канал належить Панамі.

22 грудня 2024 року Трамп пригрозив повернути Панамський канал у США через "завищені збори".

20 січня 2025 року Трамп під час інавгурації заявив, що Панама нібито порушила угоду каналом. Тому США, за його словами, мають повернути контроль за об'єктом.

22 січня Панама звернулася до ООН через заяву Трампа про повернення каналу під контроль США.