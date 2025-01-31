Держсекретар США: Китай може закрити Панамський канал у разі конфлікту, це загроза
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Китай має план стосовно закриття Панамського каналу у разі конфлікту зі США і Вашингтон розцінює це як загрозу нацбезпеці. Про це він розповів в інтерв'ю The Megyn Kelly Show на радіостанції Sirius XM.
Рубіо зазначив, що у Гонконгу є компанія, яка управляє двома портами на атлантичному та тихоокеанському входах у канал. За його словами, це ризик для США, адже компанії зроблять усе, що їм скаже китайський уряд.
"І якщо уряд Китаю в конфлікті скаже їм закрити Панамський канал, їм доведеться це зробити. І насправді я не маю жодних сумнівів, що у них є план дій на випадок непередбачених обставин, щоб зробити це. Це пряма загроза", – заявив держсекретар.
Також Рубіо зазначив, що "так не може тривати" і, за його словами, канал "вже перебуває в руках китайців". Він не став повторювати слова президента США Дональда Трампа про те, щоб повернути канал під контроль США, але наголосив, що порушені президентом питання будуть вирішені найближчим часом.
У четвер, 30 січня, президент Панами Хосе Рауль Муліно виключив обговорення контролю над каналом під час візиту Рубіо до країни. Він заявив, що канал належить Панамі.
- 22 грудня 2024 року Трамп пригрозив повернути Панамський канал у США через "завищені збори".
- 20 січня 2025 року Трамп під час інавгурації заявив, що Панама нібито порушила угоду каналом. Тому США, за його словами, мають повернути контроль за об'єктом.
- 22 січня Панама звернулася до ООН через заяву Трампа про повернення каналу під контроль США.