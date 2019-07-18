Адвокат сказал, когда ожидается приговор пленным морякам

Илья Новиков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дело украинских пленных моряков могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Об этом Громадскому заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка.

По словам адвоката, уже после этого их вероятно освободят.

"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - отметил Новиков.

Адвокат подчеркнул, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но уточнил, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков - после приговора.

"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за два месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - сказал адвокат.

17 июля сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлили арест.