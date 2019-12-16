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Адвокат собирает доказательства против следствия по делу Шеремета

Адвокат собирает доказательства против следствия по делу Шеремета - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.12.2019, 15:14

Адвокат подозреваемой Яны Дугарь хочет привлечь правоохранителей по ч.2 ст. 372 УК

Адвокат подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь заявил о запугивании свидетелей и попросил не публиковать о них информацию в соцсетях. Об этом адвокат Виталий Коломиец написал в Facebook.

"По Яне Дугарь, друзья, не выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу", - написал Коломиец.

По его словам, доказательств невиновности Дугарь достаточно.

"Нам надо это подробно и правильно задокументировать. Есть общие друзья, которые имеют контакты с адвокатами, помогайте через них", - написал Коломиец.

Адвокат заявил, что собирает доказательства совершения правоохранителями преступления - привлечения заведомо невиновного к ответственности (ч.2 ст. 372 УК).

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Павел Шеремет Яна Дугарь виталий коломиец
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