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Суд выбрал меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета

Суд выбрал меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета - Фото
Яна Дугарь в суде (Фото: скриншот из видео Радио Свобода/Youtube)
13.12.2019, 14:48

Защита настаивает на том, что у следствия нет доказательств, и будет подавать апелляцию

Печерский суд Киева назначил военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Также Дугарь обязана сдать заграничный паспорт и не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу.

Защита просила не выбирать никакой меры пресечения, поскольку настаивает, что подозрение не обосновано доказательствами. В частности, один из адвокатов заявляет, что обвинение строится на сравнении видеозаписей 15 и 18 июля 2016 года и 11 июля 2019 года, на которых якобы присутствует Дугарь. По его словам, у защиты есть документы, согласно которым 11 июля 2019 года Дугарь находилась за границей.

Защита заявила, что обязательно подаст апелляцию.

Также Дугарь были готовы взять на поруки депутаты Рады от Европейской солидарности Яна Зинкевич, Михаил Бондарь и Николай Величкович.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. "Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
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Яна Дугарь
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