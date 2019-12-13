Суд выбрал меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета

Яна Дугарь в суде (Фото: скриншот из видео Радио Свобода/Youtube)

Печерский суд Киева назначил военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Также Дугарь обязана сдать заграничный паспорт и не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу.

Защита просила не выбирать никакой меры пресечения, поскольку настаивает, что подозрение не обосновано доказательствами. В частности, один из адвокатов заявляет, что обвинение строится на сравнении видеозаписей 15 и 18 июля 2016 года и 11 июля 2019 года, на которых якобы присутствует Дугарь. По его словам, у защиты есть документы, согласно которым 11 июля 2019 года Дугарь находилась за границей.

Защита заявила, что обязательно подаст апелляцию.

Также Дугарь были готовы взять на поруки депутаты Рады от Европейской солидарности Яна Зинкевич, Михаил Бондарь и Николай Величкович.