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23.04.2019, 12:56

Адвокаты Ложкина прокомментировали подозрение от ГПУ: заявление

Адвокаты Ложкина прокомментировали подозрение от ГПУ: заявление - Фото
Борис Ложкин (фото - LIGA.net)

Юристы заявляют, что публикация повесток в интернете невозможна, а "надуманность обвинений" против их клиента "будет, безусловно, доказана"

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Публичное объявление о подозрении внештатному советнику президента Борису Ложкину в сети "задумано как повод для медийных скандалов и является совершенно необоснованным". Об этом говорится в заявлении адвокатов экс-чиновника АП, опубликованном его пресс-секретарем Марией Поповой в Facebook.

Уточняется, что в юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна.

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"Мы убеждены, что налицо особенный, избирательный подход к делу", - сказано в заявлении.

Адвокаты сообщают, что за последние несколько недель подали в Генпрокуратуру более 10 запросов, ходатайств и жалоб, рассчитывая на ответ о статусе их клиента по этому делу, а также обо всех вызовах Ложкина в ГПУ для участия в процессуальных действиях. Но ответа, говорят, так и не получили.

Юристы также утверждают, что "надуманность обвинений" против их клиента "будет, безусловно, доказана".

22 апреля 2019 года на сайте ГПУ появились повестки с вызовом на допрос Ложкина, а также заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главы Нацбанка Валерии ГонтаревойВсе они указаны в повестках как "подозреваемые". Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, почему их вызывают в ГПУ.

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Теги: гпу, адвокаты, Борис Ложкин, повестка
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