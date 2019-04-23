Адвокаты Ложкина прокомментировали подозрение от ГПУ: заявление

Борис Ложкин (фото - LIGA.net)

Публичное объявление о подозрении внештатному советнику президента Борису Ложкину в сети "задумано как повод для медийных скандалов и является совершенно необоснованным". Об этом говорится в заявлении адвокатов экс-чиновника АП, опубликованном его пресс-секретарем Марией Поповой в Facebook.

Уточняется, что в юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна.

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"Мы убеждены, что налицо особенный, избирательный подход к делу", - сказано в заявлении.

Адвокаты сообщают, что за последние несколько недель подали в Генпрокуратуру более 10 запросов, ходатайств и жалоб, рассчитывая на ответ о статусе их клиента по этому делу, а также обо всех вызовах Ложкина в ГПУ для участия в процессуальных действиях. Но ответа, говорят, так и не получили.

Юристы также утверждают, что "надуманность обвинений" против их клиента "будет, безусловно, доказана".

22 апреля 2019 года на сайте ГПУ появились повестки с вызовом на допрос Ложкина, а также заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Все они указаны в повестках как "подозреваемые". Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, почему их вызывают в ГПУ.