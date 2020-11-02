Адвокаты Порошенко подают в суд на и.о. главы ГБР

Адвокаты пятого президента заявили, что открытое ГБР производство – юридически ничтожное

Защита пятого президента Петра Порошенко подаст в суд на исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева. Об этом сообщил в Facebook адвокат Игорь Головань после распространения ГБР информации о расследовании против Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов с помощью офшоров.

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Адвокаты пятого президента назвали это производство ГБР юридически ничтожным, имеющим целью исключительно политическое преследование Порошенко.

"ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел "относительно Петра Порошенко" не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", – написал Головань.

Он пояснил, что упомянутая ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После выполнения этой функции, компанию ликвидировали, она не открывала банковских счетов, и никакие средства не из Украины, ни с любой другой места не перечислялись.

Головань также отметил: "Согласно нормам УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должны расследовать следователи налоговой, а у ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия нет".

В сентябре адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против пятого президента открыто не меньше 58 уголовных дел.

9 октября Слідство.info писали, что четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о подозрительных транзакциях офшорных компаний, которые якобы связаны с Порошенко. По данным СМИ, общая сумма переводов достигает $65 млн.

В Евросолидарности тогда заявили, что лично Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.

Сегодня, 2 ноября, сообщалось, что ГБР расследует уголовное дело против Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году якобы совершил "умышленные действия, направленные на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов".

Наталия Медведева

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