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Агент оккупантов в ВСУ получил восемь лет тюрьмы за госизмену – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 10:36
Агент оккупантов в ВСУ получил восемь лет тюрьмы за госизмену – прокуратура - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба СБУ)

Житель Донецкой области признан виновным в участии в террористической организации и государственной измене и приговорен к восьми годам, сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

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Прокуратура сообщает, что уроженец города Святогорска в марте 2017 добровольно вступил в так называемую "республиканскую гвардию" террористической организации ДНР, а через два года по заданию ФСБ поступил на военную службу в ВСУ. Выполняя задания российских кураторов, он передавал им информацию военного значения.

Осужденный свою вину полностью признал, способствовал расследованию и дал существенные показания против своих соучастников. С учетом этого он приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

  • 7 июля контрразведка сообщила о задержании бывшего боевика террористической организации ДНР, который пытался вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ.
  • 8 июля восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
Сергей Бережной
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генпрокуратура приговор госизмена
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