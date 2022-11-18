"Агитки" с Путиным, молитва за РФ, письмо Гундяеву: церковнику УПЦ МП объявлены подозрения
Служба безопасности Украины сообщила о новых подозрениях управляющему одной из епархий УПЦ Московского патриархата (часть Русской православной церкви в Украине) в Винницкой области, который оправдывал российскую агрессию. Подозрения объявлены еще по трем статьям, а предыдущее было по статье о разжигании религиозной вражды, сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, церковник подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и захват агрессором восточных и южных районов Украины.
В СБУ заявляют, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ Украины. Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранились в подсобных помещениях церкви, и в дальнейшем подозреваемый якобы планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
Фигуранту сообщили о подозрении по статьям об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, о распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя, а также о распространение материалов с призывами к изменению госграницы.
В СБУ не называют имени подозреваемого, однако ранее источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких).
СБУ показала фото листовок и других материалах, обнаруженных у церковника:
- 11 октября СБУ провела обыск в доме священника и сообщила, что он "поддерживал политику Кремля и одобрял действия России" – геноцидную войну РФ против Украины.
- 7 ноября священник получил подозрение по статье о разжигании религиозной вражды.
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