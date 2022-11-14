"Агрессор заплатит". Украина после резолюции ООН предложит международный договор

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти Украины поприветствовали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о репарациях со стороны России. Они заявили, что это важный, но только первый шаг.

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"От освободительной победы в Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке – Генассамблея только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное", – говорится в Twitter Зеленского.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также написал о "победе на дипломатическом фронте".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь Россия будет вынуждена заплатить "во всех смыслах", так как "отныне это воля ООН".

Что именно означает для Украины эта резолюция, объяснила заместительница министра юстиции Ирина Мудра, которая является участницей рабочей группы по разработке компенсационного механизма.

"Страны, в которых находятся арестованные активы РФ, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный Договор по привлечению РФ к ответственности и возмещению нанесенного агрессией РФ ущерба", – заявила она.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.

Украина рассчитывает получить от России не менее $300 млрд репараций.

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Андрій Водяний

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