Академик Горбулин и аналитик Бадрак: Сеул создал ЗРК L-SAM, превосходящий Patriot

Испытания ракетного перехватчика прошли 30 мая 2023 года на полигоне Анхин в 109 км от Сеула

L-SAM (Фото: Defence Express)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Южная Корея испытала ракетный перехватчик Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), который, по словам разработчиков, "ощутимо превосходит самые популярные в мире системы Patriot". Об этом заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в статье для LIGA.net.

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По их словам, испытания прошли 30 мая 2023 года на полигоне Анхин в 109 км от Сеула.

Министерство обороны страны опубликовало фото запуска противоракеты и назвало его успешным. Отмечается, что Южная Корея успешно завершила три испытания L-SAM из четырех.

"Показательно, что разработчики подчеркнули: новейшая система ощутимо превосходит самые популярные в мире системы Patriot. Она имеет неслыханную максимальную высоту перехвата – аж в 100 км", – пишут эксперты, добавив, что перехватчики PAC-3 и PAC-3 MSE системы Patriot могут сбивать баллистические ракеты на высотах до 40 км и 60 км.

В том же году, после разработки L-SAM, Южная Корея заказала у США 38 новейших зенитных ракет Standard Missile 6 с дальностью поражения до 240 км – стоимостью свыше $5 млн за единицу при общей сумме сделки в $650 млн.

Как объясняют эксперты, Сеул закупает лучшие системы, чтобы изучить их и разработать свои.

4 апреля 2024 года после заседания Совета Украина – НАТО страны Альянса во главе с Германией договорились найти во всем мире системы Patriot для Украины.

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