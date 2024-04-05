Академік Горбулін та аналітик Бадрак: Торік Сеул створив ЗРК L-SAM, що перевершує Patriot

Випробування ракетного перехоплювача відбулися 30 травня 2023 року на полігоні Анхин за 109 км від Сеула

L-SAM (Фото: Defence Express)

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Південна Корея випробувала ракетний перехоплювач Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM), який, за словами розробників, "відчутно перевершує найпопулярніші у світі системи Patriot". Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для LIGA.net.

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За їхніми словами, випробування відбулися 30 травня 2023 року на полігоні Анхин за 109 км від Сеула.

Міністерство оборони країни опублікувало фото запуску протиракети та назвало його успішним. Зазначається, що Південна Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох.

"Показово, що розробники наголосили: новітня система відчутно перевершує найпопулярніші у світі системи Patriot. Вона має нечувану максимальну висоту перехоплення – аж у 100 км", – пишуть експерти, додавши, що перехоплювачі PAC-3 і PAC-3 MSE системи Patriot можуть збивати балістичні ракети на висотах до 40 км і 60 км.

Того ж року, після розробки L-SAM, Південна Корея замовила в США 38 новітніх зенітних ракет Standard Missile 6 із дальністю ураження до 240 км – вартістю понад $5 млн за одиницю за загальної суми угоди у $650 млн.

Як пояснюють експерти, Сеул закуповує кращі системи, щоб вивчити їх та згодом розробити свої.

4 квітня 2024 року після засідання Ради Україна – НАТО країни Альянсу на чолі з Німеччиною домовилися відшукати у всьому світі системи Patriot для України.

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