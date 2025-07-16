Актер театра для детей готовил удары по Харькову – СБУ

Задержанный (Фото: Харьковская областная прокуратура)

В Харькове задержан бывший актер местного театра для детей и юношества, которого подозревают в передаче данных о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 61-летний мужчина передавал российским спецслужбам информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Житель Харькова занимался разведкой под видом прогулок по городу и его окрестностям. Он фотографировал и отмечал на Google Maps здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны.

Обвиняемый в деле связывался с российской разведкой через знакомого в России, с которым ранее учился на актерском факультете. Они начали активно общаться в марте 2025 года, создав для конспирации анонимный чат в Telegram.

Как отметили в прокуратуре, в сообщениях житель Харькова комментировал поведение военных, а также возможные подходы к объектам.

СБУ разоблачила и задержала мужчину на начальном этапе его разведывательной деятельности. В ходе обыска у него изъяли телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных целей и координации своих действий с оккупантами.

Жителю Харькова сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о местонахождении ВСУ и других воинских формирований в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.