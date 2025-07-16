Колишній актор театру для дітей готував удари по Харкову – СБУ

Затриманий (Фото: Харківська обласна прокуратура)

В Харкові затримали колишнього актора місцевого театру для дітей та юнацтва, якого підозрюють в "зливі" даних про Збройні Сили України. Про це повідомляють Служба безпеки України та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 61-річний чоловік передавав дані про пункти дислокації українських військових у Харкові російським спецслужбам.

Харків'янин вів розвідку під виглядом прогулянок містом та околицями. Він фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони.

З російською розвідкою фігурант справи зв'язувався через знайомого у Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Вони почали активно спілкуватися у березні 2025 року, створивши для конспірації анонімний чат у Telegram.

Як зазначили в прокуратурі, у повідомленнях харківʼянин коментував поведінку військових, а також можливі підходи до об’єктів.

СБУ викрила та затримала чоловіка на початковому етапі його розвідувальної активності. Під час обшуків у нього вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних цілей та координації своїх дій з окупантами.

Харків'янину повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.