Актив Народного фронта - за выдвижение Яценюка. Решит съезд

Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Народный фронт решит вопрос участия Арсения Яценюка в выборах президента Украины на своем съезде, который пройдет 2 февраля. Об этом в Facebook сообщил глава фракции Народный фронт Максим Бурбак.

"Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины…", - написал Бурбак.

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Вместе с тем, как отметил лидер фракции, партия понимает, "что от решения НФ зависит не только ход, но и результат выборов".

"Возможно, от нашего решения зависит, кто станет президентом Украины", - добавил Бурбак.

Согласно результатам нового социологического опроса группы Рейтинг, по состоянию на середину-конец января 2019 года в предвыборной президентской гонке сменился лидер: теперь это не Юлия Тимошенко от партии Батькивщина, а шоумен Владимир Зеленский.

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