Акции в Киеве проходят без нарушений - полиция

Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Киеве мероприятия ко Дню защитника Украины, а также в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) проходят без нарушений правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый марш начался от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офису президента. После этого граждане спокойно разошлись, рассказали в полиции.

Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому правоохранители продолжают нести службу на местах.

В Харькове в марше ко Дню защитника Украины приняли участие около четырех тысяч человек.