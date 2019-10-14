Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Акции в Киеве проходят без нарушений - полиция

Акции в Киеве проходят без нарушений - полиция - Фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police
14.10.2019, 18:37

Сейчас в столице проходит еще одна акция, поэтому правоохранители продолжают нести службу на местах

В Киеве мероприятия ко Дню защитника Украины, а также в честь 77-летней годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) проходят без нарушений правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый марш начался от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офису президента. После этого граждане спокойно разошлись, рассказали в полиции.

Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому правоохранители продолжают нести службу на местах.

В Харькове в марше ко Дню защитника Украины приняли участие около четырех тысяч человек.

Напишите нам
полиция акция капитуляция штайнмайер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 