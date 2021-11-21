Акции в Киеве прошли без грубых нарушений – полиция

Сегодня, 21 ноября, в Киеве мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы прошли без грубых нарушений. Об этом сообщает в Facebook столичная полиция.

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Как отмечается, безопасность обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.

Наибольшее количество участников акций находилось на Майдане Независимости и возле Офиса президента.

В полиции отмечают, что во время проведения акций грубые правонарушения не зафиксированы.

Как сообщается, полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса президента пройти поверхностную проверку, однако они отказались и пытались попасть в здание без прохождения фильтрационных мероприятий.

Правоохранители заявили, что после проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников акции прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала в Офису президента, остальные – отказались.

21 ноября в Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим героям Небесной сотни. После этого люди отправились на Банковую. Полиция не пускала протестующих к зданию Офиса президента.

Наталия Медведева

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