Алена Алена заявила, что попала на форум БПП по ошибке: видео

Алена Алена (скриншот с видео)

Рэп-исполнительница Алена Алена (Алена Савраненко), которая присутствовала на сегодняшнем выдвижении Петра Порошенко кандидатом в президенты, заявила, что ее приглашали совсем на другое мероприятие. Об этом Алена Алена написала в Facebook.

По словам девушки, ей позвонил глава Барышевской районной госадминистрации и предложил принять участие в конференции с целью помочь благотворительностью детскому саду, в котором долгое время работала Савраненко.

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Чиновник якобы заверил певицу, что в конференции примут участие "педагоги, благотворители, активисты и меценаты".

"Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко. Поэтому при первой возможности покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к какой-либо политической организации", - написала Савраненко.

Сегодня на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Порошенко заявил, что решил баллотироваться в президенты.

На мероприятии присутствовал также писатель Лесь Подеревянский.