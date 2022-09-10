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"Алло, это Украина?": оккупант консультируется о том, как сдаваться в плен – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 22:57
Российские военнопленные (Фото - открытые источники)

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал пример телефонного разговора с российским оккупантом, который выясняет возможности сдаться в плен.

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Военнослужащие государства-агрессора хотят сдаться в плен и в разговоре с сотрудником координационного центра выясняют, как это лучше сделать и что их ждет.

Как правило, пишут сотрудники центра, вопросы типичные: как именно безопасно показаться, какое себя вести, насколько лжет российская пропаганда, будет ли возможность вернуться домой.

  • 9 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что при контрнаступлении на Харьковском направлении ВСУ столкнулось с тем, что в плен сдается слишком много военнослужащих РФ.  
  • Сегодня появилось видео с взятым в плен командиром танковой роты, которого украинским военнослужащим пришлось вытаскивать из горящего танка.
Сергій Бережний
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военнопленные оккупанты права человека Женевская конвенция
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