Вооруженные Силы Украины взял в плен командира танковой роты российских оккупантов, вытащив его из горящего танка. Соответствующее видео опубликовало управление Стратегических коммуникаций ВСУ.

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На записи можно увидеть пленного российского командира, который был захвачен украинскими защитниками.

Военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и тем самым спасли ему жизнь.

Осторожно — на видео присутствует ненормативная лексика.

Дмитро Гриниченко

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