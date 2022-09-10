Вооруженные Силы Украины взял в плен командира танковой роты российских оккупантов, вытащив его из горящего танка. Соответствующее видео опубликовало управление Стратегических коммуникаций ВСУ.
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На записи можно увидеть пленного российского командира, который был захвачен украинскими защитниками.
Военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и тем самым спасли ему жизнь.
Осторожно — на видео присутствует ненормативная лексика.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
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