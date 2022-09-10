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ВСУ взяли в плен командира танковой роты армии России, вытащили из горящей техники — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 11:43
Пленный командир танковой роты РФ (Фото: скриншот с видео)
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Вооруженные Силы Украины взял в плен командира танковой роты российских оккупантов, вытащив его из горящего танка. Соответствующее видео опубликовало управление Стратегических коммуникаций ВСУ.

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На записи можно увидеть пленного российского командира, который был захвачен украинскими защитниками.

Военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и тем самым спасли ему жизнь.

Осторожно — на видео присутствует ненормативная лексика. 

Читайте также: ВСУ наступают на Изюм и Купянск. Изюмская группировка России может оказаться в котле — ISW 

Дмитро Гриниченко
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