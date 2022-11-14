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Американский мегаполис стал побратимом Ирпеня и может принять участие в его восстановлении

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 23:08
Американский мегаполис стал побратимом Ирпеня и может принять участие в его восстановлении - Фото
Фото: Александр Маркушин / Telegram

Город Майами в США (штат Флорида) стал побратимом украинского Ирпеня и может принять участие в его восстановлении, сообщил городской голова Александр Маркушин.

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"Ирпень и Майами теперь официально стали городами-побратимами. Только что от имени Ирпенской общины подписал соглашение о побратимстве с мэром города Майами Суаресом", – написал Маркушин в Telegram вечером в понедельник.

Ирпень стал первым партнерским городом Майами в Украине.

По словам Маркушина, сегодня же полицейские Майами завершили сбор оружия коллегам из Ирпеня.

"Акцию "Guns 4 Ukraine" шеф полиции Майами Мануэль Моралес и депутат городского совета Майами Кен Рассел инициировали в июне и сейчас передали Ирпеню стрелковое оружие", – рассказал мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер предлагает развивать новую форму помощи Украине – побратимскую на уровне городов

Андрій Водяний
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киевская область ирпень майами город-побратим
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