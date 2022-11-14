Американский мегаполис стал побратимом Ирпеня и может принять участие в его восстановлении
Город Майами в США (штат Флорида) стал побратимом украинского Ирпеня и может принять участие в его восстановлении, сообщил городской голова Александр Маркушин.
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"Ирпень и Майами теперь официально стали городами-побратимами. Только что от имени Ирпенской общины подписал соглашение о побратимстве с мэром города Майами Суаресом", – написал Маркушин в Telegram вечером в понедельник.
Ирпень стал первым партнерским городом Майами в Украине.
По словам Маркушина, сегодня же полицейские Майами завершили сбор оружия коллегам из Ирпеня.
"Акцию "Guns 4 Ukraine" шеф полиции Майами Мануэль Моралес и депутат городского совета Майами Кен Рассел инициировали в июне и сейчас передали Ирпеню стрелковое оружие", – рассказал мэр.
- В Ирпене из-за российского вторжения была разрушена почти половина всех зданий – 10 596 построек из 22 149.
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