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Военную базу США в Ираке атаковали ракеты и беспилотники – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 00:05
Военную базу США в Ираке атаковали ракеты и беспилотники – Reuters - Фото
Военные США в Ираке (Иллюстративное фото - ЕРА)

Вечером 19 октября дроны и ракеты атаковали авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака, где размещены силы США и других стран. Об этом, ссылаясь на два источника в службах безопасности, сообщает Reuters.

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Иракское агентство Shafaq News уточняет, что база была обстреляна из систем залпового огня "Град".

По словам собеседников Reuters, внутри базы были слышны "многочисленные" взрывы.

Иракские военные заявили, что закрыли территорию вокруг базы и начали поисковую операцию. По словам источников, пока неясно, есть ли жертвы и причинен ли какой-либо ущерб.

Журналисты отметили, что это уже третья менее чем за 24 часа атака против авиабаз, на которых размещены американские войска в Ираке.

Вчера военные силы США в Ираке подверглись двум атакам беспилотников, в результате чего легкие ранения получили несколько военнослужащих. Однако американским военным удалось перехватить беспилотник.

На прошлой неделе иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар, если Вашингтон вмешается и поддержит Израиль в борьбе с ХАМАС.

В Ираке размещены 2500 военнослужащих США, еще 900 – в соседней Сирии. Они находятся там с миссией по консультированию и оказанию помощи местным силам в борьбе с Исламским государством, которое в 2014 году захватило некоторые территории в обеих странах.

  • Сегодня эсминец USS Carney военно-морских сил США перехватил несколько ракет, запущенных из Йемена. Перехват произошел, когда американские базы в Сирии подверглись многочисленным атакам беспилотников в течение последних двух дней.

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Оксана Житнюк
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Иранвоенная базаІракАйн аль-Асад
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