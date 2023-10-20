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Військову базу США в Іраку атакували ракети та безпілотники – Reuters

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 00:05
Військову базу США в Іраку атакували ракети та безпілотники – Reuters - Фото
Військові США в Іраку (Ілюстративне фото - ЕРА)

Увечері 19 жовтня дрони та ракети атакували авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку, де розміщено сили США та інших країн. Про це, посилаючись на два джерела у службах безпеки, повідомляє Reuters.

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Іракська агенція Shafaq News уточнює, що база була обстріляна із систем залпового вогню "Град".

За словами співрозмовників Reuters, усередині бази було чути "чисельні" вибухи.

Іракські військові заявили, що закрили територію навколо бази та розпочали пошукову операцію. За словами джерел, поки незрозуміло, чи є жертви і чи завдано якихось збитків.

Журналісти зазначили, що це вже третя менш ніж за 24 години атака проти авіабаз, на яких розміщено американські війська в Іраку.

Вчора військові сили США в Іраку зазнали двох атак безпілотників, внаслідок чого легкі поранення отримали кілька військовослужбовців. Проте американським військовим удалося перехопити безпілотник.

Минулого тижня іракські збройні угруповання, пов'язані з Іраном, пригрозили завдати удару, якщо Вашингтон втрутиться та підтримає Ізраїль у боротьбі з ХАМАС.

В Іраку розміщено 2500 військовослужбовців США, ще 900 – у сусідній Сирії. Вони знаходяться там із місією з консультування та надання допомоги місцевим силам у боротьбі з Ісламською державою, яка у 2014 році захопила деякі території в обох країнах.

  • Сьогодні есмінінець USS Carney військово-морських сил США перехопив кілька ракет, запущених з Ємену. Перехоплення відбулося, коли американські бази в Сирії зазнали численних атак безпілотників протягом останніх двох днів.

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Оксана Житнюк
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ІранІраквійськова базаАйн аль-Асад
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