Аналитик Дикинсон: Из-за Трампа американцы больше не реагируют на экстремизм адекватно

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Из-за предвыборной риторики кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа американцы больше не реагируют на экстремизм адекватно. Об этом LIGA.net заявил научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Риторика Трампа сделала избирательную кампанию экстремальной. Его избирателям это нравится. Американцы больше не реагируют на экстремизм адекватно", – сказал он.

Касаясь темы того, что предлагают кандидаты своим избирателям, Дикинсон сказал, что вице-президент Камала Гаррис (демократы) "занимает умеренную и последовательную позицию, дает ощущение стабильности и делает шаги в сторону от риска драматических изменений".

Трамп в свою очередь предлагает масштабные изменения, экономический оползень, отход от политики "пробуждения", то есть внимания к расовой предвзятости и дискриминации.

Республиканец, по его мнению, хочет возвращения к традиционным ценностям, которыми их себе представляет, "возвращение к старику", Гаррис – против.

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