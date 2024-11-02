Аналітик Дікінсон: Через Трампа американці більше не реагують на екстремізм адекватно

Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA

Через передвиборчу риторику кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа американці більше не реагують на екстремізм адекватно. Про це LIGA.net заявив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

"Риторика Трампа зробила виборчу кампанію екстремальною. Його виборцям це подобається. Американці більше не реагують на екстремізм адекватно", – сказав він.

Торкаючись теми того, що пропонують кандидати своїм виборцям, Дікінсон сказав, що віцепрезидентка Камала Гарріс (демократи) "займає помірковану і послідовну позицію, дає відчуття стабільності та робить кроки в бік від ризику драматичних змін".

Трамп своєю чергою пропонує масштабні зміни, економічний зсув, відхід від політики "пробудження", тобто уваги до расової упередженості та дискримінації.

Республіканець, на його думку, хоче повернення до традиційних цінностей, якими їх собі уявляє, "повернення до старого", Гарріс – проти.

Читайте повний текст:

Хиткі штати Гарріс і Трампа. Хто переважить в останню мить – прогнози перед виборами