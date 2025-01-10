Аналитик ViennEast: Возможный канцлер Австрии хочет для страны "Венгрии Орбана"

Герберт Кикль (Фото: ЕРА/MAX SLOVENCIK)

Для лидера ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберта Кикля, который может стать новым канцлером Австрии, примером является Венгрия под руководством Виктора Орбана. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель исследований и анализа консалтинговой компании ViennEast Маркус Хав (Вена).

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"Кикль говорит о Венгрии Орбана как об образце. Он в нелиберальном лагере и хотел бы распространить его в ЕС. Но "орбанизировать" Австрию будет тяжело", – заявил он.

По словам Хава, в отличие от Венгрии, австрийская избирательная система пропорциональна, что почти всегда требует коалиционных правительств. Там больше систем сдерживаний и противовесов – президент, сильные губернаторы девяти федеральных земель и суды.

"В лучшем случае коалиция получит простое большинство в парламенте. Несмотря на то, что Народная партия ослаблена, она не поддержит их безоговорочно, если им вообще удастся договориться. Скорее Австрия будет выглядеть как Словакия Фицо, чем как Венгрия Орбана", – подытожил аналитик.

СПРАВКА Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают самой откровенной сторонницей Кремля. Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду из этого получают США. Они выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны. Австрийская партия свободы (FPÖ) не единственная в Австрии, выражающая симпатии к России, но ее считают самой откровенной сторонницей Кремля. Кикль и его единомышленники обвиняют НАТО в решении войны России против Украины, считая, что основную выгоду из этого получают США. Они выступают против поддержки Украины и участия Австрии в санкциях против России, утверждая, что это нарушает принцип нейтралитета страны.