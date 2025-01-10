Аналитик ViennEast: Возможный канцлер Австрии хочет для страны "Венгрии Орбана"
Для лидера ультраправой Партии свободы (FPÖ) Герберта Кикля, который может стать новым канцлером Австрии, примером является Венгрия под руководством Виктора Орбана. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель исследований и анализа консалтинговой компании ViennEast Маркус Хав (Вена).
"Кикль говорит о Венгрии Орбана как об образце. Он в нелиберальном лагере и хотел бы распространить его в ЕС. Но "орбанизировать" Австрию будет тяжело", – заявил он.
По словам Хава, в отличие от Венгрии, австрийская избирательная система пропорциональна, что почти всегда требует коалиционных правительств. Там больше систем сдерживаний и противовесов – президент, сильные губернаторы девяти федеральных земель и суды.
"В лучшем случае коалиция получит простое большинство в парламенте. Несмотря на то, что Народная партия ослаблена, она не поддержит их безоговорочно, если им вообще удастся договориться. Скорее Австрия будет выглядеть как Словакия Фицо, чем как Венгрия Орбана", – подытожил аналитик.
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