Аналітик ViennEast: Можливий канцлер Австрії хоче для країни "Угорщини Орбана"
Для лідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Герберта Кікля, який може стати новим канцлером Австрії, прикладом є Угорщина під керівництвом Віктора Орбана. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник досліджень і аналізу консалтингової компанії ViennEast Маркус Хав (Відень).
"Кікль говорить про Угорщину Орбана як про взірець. Він у неліберальному таборі й хотів би поширити його у ЄС. Але "орбанізувати" Австрію буде важко", – заявив він.
За словами Хава, на відміну від Угорщини, австрійська виборча система – пропорційна, що майже завжди вимагає коаліційних урядів. Там більше систем стримувань і противаг – президент, сильні губернатори дев’яти федеральних земель і суди.
"У кращому випадку коаліція отримає просту більшість у парламенті. Попри те, що Народна партія ослаблена, вона не підтримає їх беззастережно, якщо їм взагалі вдасться домовитися. Радше Австрія виглядатиме, як Словаччина Фіцо, ніж як Угорщина Орбана", – підсумував аналітик.
- 5 січня 2025 року канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив про відставку.
- 10 січня стало відомо, що тимчасово уряд країни очолить міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.