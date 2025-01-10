Герберт Кікль (Фото: ЕРА/MAX SLOVENCIK)

Для лідера ультраправої Партії свободи (FPÖ) Герберта Кікля, який може стати новим канцлером Австрії, прикладом є Угорщина під керівництвом Віктора Орбана. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник досліджень і аналізу консалтингової компанії ViennEast Маркус Хав (Відень).

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"Кікль говорить про Угорщину Орбана як про взірець. Він у неліберальному таборі й хотів би поширити його у ЄС. Але "орбанізувати" Австрію буде важко", – заявив він.

За словами Хава, на відміну від Угорщини, австрійська виборча система – пропорційна, що майже завжди вимагає коаліційних урядів. Там більше систем стримувань і противаг – президент, сильні губернатори дев’яти федеральних земель і суди.

"У кращому випадку коаліція отримає просту більшість у парламенті. Попри те, що Народна партія ослаблена, вона не підтримає їх беззастережно, якщо їм взагалі вдасться домовитися. Радше Австрія виглядатиме, як Словаччина Фіцо, ніж як Угорщина Орбана", – підсумував аналітик.

ДОВІДКА Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль і його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України й участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни. Австрійська партія свободи (FPÖ) не єдина в Австрії, яка висловлює симпатії до Росії, але її вважають найвідвертішою прихильницею Кремля. Кікль і його однодумці звинувачують НАТО у розв'язанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України й участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.