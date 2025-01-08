Австрійський уряд тимчасово очолить міністр закордонних справ. Канцлер йде у відставку

Як пише AP, це буде вже другий — і, ймовірно, знову короткий — термін Александера Шалленберга на посаді лідера Австрії

Александер Шалленберг (Фото: ЕРА / CLEMENS BILAN)

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг тимчасово очолить уряд країни з 10 січня. Про це пишуть Reuters та Associated Press.

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55-річний Шалленберг візьме на себе обов'язки канцлера Карла Негаммера, який оголосив про свою відставку 5 січня. Негаммер має офіційно скласти повноваження 10 січня.

У заяві офісу президента Александера Ван дер Беллена йдеться, що президент формально доручить Шалленбергу "продовжити керування канцлерством та очолити тимчасовий уряд".

Як пише AP, це буде вже другий — і, ймовірно, знову короткий — термін Шалленберга на посаді лідера Австрії. Він виконував обов'язки канцлера менш як два місяці наприкінці 2021 року після відставки Себастьяна Курца, а потім передав посаду Негаммеру і повернувся на посаду міністра закордонних справ.