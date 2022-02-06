Аналитики ООН нашли источники финансирования ядерной программы Северной Кореи – AFP

Режим Ким Чен Ына, несмотря на наложенные на него международные санкции, наращивает ядерный и ракетный арсенал, частично финансируя его из источников, которые нелегальны в самой Северной Корее. Это следует из конфиденциального отчета ООН, который попал в распоряжение AFP, сообщает PolsatNews.

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Согласно тексту отчета, который будет предоставлен 15 членам Совета Безопасности ООН, важным источником финансирования режима Ким Чен Ына являются кибератаки, особенно против криптовалютных активов.

Авторы отчета также утверждают, что часть финансирования обеспечивает контрабандный импорт бензина, хотя объем этого импорта в последнее время сократился.

19 октября 2021 года Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки у своего восточного побережья.

6 января 2022 года Пхеньян заявил об успешном испытании "гиперзвуковой ракеты".

Сергей Бережной

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