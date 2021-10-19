Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Сегодня, 19 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки у своего восточного побережья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету 10:17 с Японского моря в районе города Синпо, где Северная Корея хранит подводные лодки, а также оборудование для испытательных стрельб.

Ракета пролетела от 430 до 450 км на максимальной высоте 60 км.

Южнокорейские и американские военные пытаются выяснить, что это была за ракета. Есть предположения, что это мог быть образец, который показывали на прошлой неделе на выставке в Пхеньяне.

Есть подозрения, что ракету могли выпустить с экспериментальной подводной лодки Северной Кореи класса Gorae.

Индо-тихоокеанское командование вооруженных сил США осудило запуск как дестабилизирующий, но сочло, что он не представляет непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совбеза ООН, запрещающие запуски баллистических ракет.

11 и 12 сентября КНДР испытала крылатые ракеты большой дальности.

15 сентября Северная Корея провела испытание баллистических ракет, осуществив запуск с поезда.

29 сентября Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием Hwasong-8.

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Наталия Медведева

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