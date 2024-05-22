Антикоррупционная прокуратура подтвердила обыски у детектива НАБУ

В прокуратуре отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось

Иллюстративное фото: Национальная полиция

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила проведение обысков дома у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба САП.

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По информации ведомства, САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением и разглашении данных оперативно-разыскной деятельности.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве осуществлялся обыск исключительно по месту жительства действующего детектива одного из подразделений НАБУ.

"К обыску была привлечена Национальная полиция из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", – говорится в сообщении САП.

Ранее Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах сообщила, что САП и сотрудники полиции проводят обыски у работника НАБУ в рамках расследования утечки информации по делу о "Большом строительстве". Издание отметило, что следственные действия происходят у детектива НАБУ Валерия Полюги.

Журналисты писали, что основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах предпринимателя Юрия Голика, являющегося фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Национальная программа "Большое строительство" под эгидой президента Владимира Зеленского позиционировалась как крупнейший инфраструктурный проект за все годы независимости Украины. Зеленский инициировал ее в марте 2020 года, но фактически первым проектом еще в 2019 году стала трасса из Запорожья в Мариуполь.

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