Антикоррупционная прокуратура подтвердила обыски у детектива НАБУ
Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила проведение обысков дома у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба САП.
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По информации ведомства, САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением и разглашении данных оперативно-разыскной деятельности.
В антикоррупционной прокуратуре отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве осуществлялся обыск исключительно по месту жительства действующего детектива одного из подразделений НАБУ.
"К обыску была привлечена Национальная полиция из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", – говорится в сообщении САП.
Ранее Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах сообщила, что САП и сотрудники полиции проводят обыски у работника НАБУ в рамках расследования утечки информации по делу о "Большом строительстве". Издание отметило, что следственные действия происходят у детектива НАБУ Валерия Полюги.
Журналисты писали, что основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах предпринимателя Юрия Голика, являющегося фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".
- Национальная программа "Большое строительство" под эгидой президента Владимира Зеленского позиционировалась как крупнейший инфраструктурный проект за все годы независимости Украины. Зеленский инициировал ее в марте 2020 года, но фактически первым проектом еще в 2019 году стала трасса из Запорожья в Мариуполь.
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