Антикорупційна прокуратура підтвердила обшуки у детектива НАБУ

У прокуратурі зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося

Ілюстративне фото: Національна поліція

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила проведення обшуків вдома у співробітника Національного антикорупційного бюро. Про це повідомила пресслужба САП.

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За інформацією відомства, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями про зловживання владою або службовим становищем та про розголошення даних оперативно-розшукової діяльності.

У антикорупційній прокуратурі зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного детектива одного із підрозділів НАБУ.

"До обшуку було залучено Національну поліцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – йдеться у повідомленні САП.

Раніше Українська правда з посиланням на неназваних співрозмовників в правоохоронних органах повідомила, що САП та співробітники поліції проводять обшуки в працівника НАБУ в межах розслідування про витік інформації в справі щодо "Великого будівництва". Видання зазначило, що слідчі дії відбуваються в детектива НАБУ Валерія Полюги.

Журналісти писали, що підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах підприємця Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

Національна програма "Велике будівництво" під егідою президента Володимира Зеленського позиціювалася як найбільший інфраструктурний проєкт за всі роки незалежності України. Зеленський ініціював її у березні 2020 року, але фактично першим проєктом ще у 2019 році стала траса з Запоріжжя до Маріуполя.

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