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Антикорсуд дал пять с половиной лет тюрьмы судье за взятку 6000 грн

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 15:05
Антикорсуд дал пять с половиной лет тюрьмы судье за взятку 6000 грн - Фото
Игорь Минаев (Фото из Facebook Олега Новикова)

Сегодня, 4 февраля, Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор еще одному судье-взяточнику. Судья Славянского горрайсуда Донецкой области получил пять с половиной лет тюрьмы с конфискацией всего имущества, передает пресс-служба ВАКС.

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Центр противодействия коррупции уточнил, речь идет об Игоре Минаеве.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что судья был разоблачен на получении 6000 грн взятки. Эту сумму он в 2017 году получил от адвоката, на подзащитного которого был составлен админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать штрафа и лишения водительских прав, судье дали взятку.

Приговор предусматривает наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы, конфискации всего имущества и лишения права занимать должности в судах в течение трех лет после отбывания срока.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован.

Суд также назначил обвиняемому 744 300 грн залога и обязал прибывать по каждому вызову, не покидать Славянск без разрешения суда, сдать паспорта и носить электронный браслет.

  • 3 февраля 2022-го ВАКС приговорил бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка к семи и семи с половиной годам тюрьмы за взяточничество.

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Оксана Житнюк
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