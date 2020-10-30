Апелляционный суд отказал в защите чести, достоинства и деловой репутации блогеру Шарию

Суд также взыскал с Шария 3457 гривень 80 копеек в пользу экс-президента

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который обязывал пятого президента Петра Порошенко опровергнуть информацию о том, что блогер Анатолий Шарий - "не украинский журналист" и "работает на Россию". Решение опубликовано на сайте суда.

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Как сообщили LIGA.net в пресс-службе, решение суда первой инстанции полностью отменено – Шарию отказано в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Также суд постановил взыскать c Шария в пользу Порошенко 3457 гривень 80 копеек.

СПРАВКА. Шарий – экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил "огнестрел": ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска. Сейчас живет в ЕС. Ведет политический блог в YouTube, критикуя власти Украины. Летом 2019-го объявил о создании партии. Проходной барьер в Раду она не преодолела.

13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Анатолия Шария к бывшему президенту Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-президент в январе 2019 года заявил, что Шарий – не украинский журналист и работает на Россию.

22 октября некто, кого зовут Виктор Шарий, через суд потребовал от Министерства юстиции добиться запрета Партии Шария – политической силы блогера Анатолия Шария.

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Станислав Стороженко

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