Апелляционный суд отказал в защите чести, достоинства и деловой репутации блогеру Шарию
Суд также взыскал с Шария 3457 гривень 80 копеек в пользу экс-президента
Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который обязывал пятого президента Петра Порошенко опровергнуть информацию о том, что блогер Анатолий Шарий - "не украинский журналист" и "работает на Россию". Решение опубликовано на сайте суда.
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Как сообщили LIGA.net в пресс-службе, решение суда первой инстанции полностью отменено – Шарию отказано в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Также суд постановил взыскать c Шария в пользу Порошенко 3457 гривень 80 копеек.
- 13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Анатолия Шария к бывшему президенту Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-президент в январе 2019 года заявил, что Шарий – не украинский журналист и работает на Россию.
- 22 октября некто, кого зовут Виктор Шарий, через суд потребовал от Министерства юстиции добиться запрета Партии Шария – политической силы блогера Анатолия Шария.
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