Некто Шарий добивается запрета Партии Шария: говорит, его не спросили, называя партию

Окружной админсуд Киева рассматривает иск Виктора Шария о "бездействии" Минюста, который не добивается запрета партии видеоблогера

Некто, кого зовут Виктор Шарий, через суд требует от Министерства юстиции добиться запрета Партии Шария – политической силы блогера Анатолия Шария. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

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Мужчина подал иск, в котором указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Он считает, что использование его фамилии в названии политической силы не должно происходить без его согласия.

В документе требуют признать противоправной "бездеятельность" Минюста: там, по мнению истца, должны подать в суд иск о запрете деятельности Партии Шария.

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ОАСК решает – надо ли открывать производство по административному делу. Реакции Минюста пока нет.

СПРАВКА. Шарий – экс-журналист, . Шарий – экс-журналист, бежавший из Украины в 2012-м и получивший убежище в Литве. В мае 2011-го у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил "огнестрел": ему предъявили обвинения в "грубом нарушении общественного порядка". Его обвиняли и в инсценировке покушения на себя: в июне 2011-го якобы сам обстрелял свое авто из ружья и сообщил, что на него покушались. Позднее полиция сняла его с розыска . Сейчас живет в ЕС. Ведет политический блог в YouTube, критикуя власти Украины. Летом 2019-го объявил о создании партии. Проходной барьер в Раду она не преодолела.

Летом 2020-го ОАСК уже получал иск с аналогичным требованием, только тогда истец заявлял, что деятельность партии не соответствует требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

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Евгений Пилипенко

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