Некто Шарий добивается запрета Партии Шария: говорит, его не спросили, называя партию
Окружной админсуд Киева рассматривает иск Виктора Шария о "бездействии" Минюста, который не добивается запрета партии видеоблогера
Некто, кого зовут Виктор Шарий, через суд требует от Министерства юстиции добиться запрета Партии Шария – политической силы блогера Анатолия Шария. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.
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Мужчина подал иск, в котором указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Он считает, что использование его фамилии в названии политической силы не должно происходить без его согласия.
В документе требуют признать противоправной "бездеятельность" Минюста: там, по мнению истца, должны подать в суд иск о запрете деятельности Партии Шария.
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ОАСК решает – надо ли открывать производство по административному делу. Реакции Минюста пока нет.
Летом 2020-го ОАСК уже получал иск с аналогичным требованием, только тогда истец заявлял, что деятельность партии не соответствует требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
- 12 октября вышло расследование, в котором утверждается, что Партию Шария финансируют люди, близкие к БРСМ-Нафта. В компании говорят, что это неправда.
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