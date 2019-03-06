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06.03.2019, 11:30

Апелляционный суд вернул дело Януковича в райсуд

Апелляционный суд вернул дело Януковича в райсуд - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

"Для исправления ошибок": Апелляционный суд вернул дело Януковича Обононскому райсуду

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Киевский апелляционный суд вернул дело беглого экс-президента Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева для исправления ошибок и разъяснения приговора. Об этом сообщила пресс-служба суда корреспонденту LIGA.net.

Вчера, 5 марта, коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

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26 февраля Оболонский суд сообщил, что на приговор Януковичу, который был 25 февраля, было подано шесть апелляций.

1 марта Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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Теги: апелляционный суд, приговор, виктор янукович
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