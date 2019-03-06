Апелляционный суд вернул дело Януковича в райсуд

Виктор Янукович (фото - EPA)

Киевский апелляционный суд вернул дело беглого экс-президента Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева для исправления ошибок и разъяснения приговора. Об этом сообщила пресс-служба суда корреспонденту LIGA.net.

Вчера, 5 марта, коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

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26 февраля Оболонский суд сообщил, что на приговор Януковичу, который был 25 февраля, было подано шесть апелляций.

1 марта Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляции на приговор экс-президенту.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.