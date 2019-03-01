Назначены судьи для рассмотрения жалоб на приговор Януковичу

Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Киевский апелляционный суд определил состав коллегии судей, которые будут рассматривать апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года стороной защиты в интересах Януковича подано шесть апелляционных жалоб.

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В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, состав суда был определен автоматизированной системой документооборота суда.

Были выбраны судьи Юрий Трясун, Сергей Новов, Иван Мосьондз, Александр Журавель, Оксана Павленко.

Уточняется, что информацию о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству сообщат дополнительно.

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24 января Януковича приговорили к 13 годам за государственную измену.