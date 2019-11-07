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Апелляция. Суд взял Дубневича под стражу с правом залога

Апелляция. Суд взял Дубневича под стражу с правом залога - Фото
Ярослав Дубневич (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
07.11.2019, 22:40

Ранее парламент снял с нардепа неприкосновенность

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг вечером постановила взять под стражу нардепа Ярослава Дубневича. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Судьи отменили постановление  первой инстанции и утвердили новое. Оно предусматривает для Дубневича два месяца ареста с альтернативой внесения залога в сумме 90 миллионов гривень. Таким образом было частично удовлетворено ходатайство прокурора, который настаивал на аресте и залоге в 93 миллиона.

В САП уточнили, что Дубневич был взят под стражу в зале суда.

  • Нардепа подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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