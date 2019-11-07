Апелляция. Суд взял Дубневича под стражу с правом залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг вечером постановила взять под стражу нардепа Ярослава Дубневича. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Судьи отменили постановление первой инстанции и утвердили новое. Оно предусматривает для Дубневича два месяца ареста с альтернативой внесения залога в сумме 90 миллионов гривень. Таким образом было частично удовлетворено ходатайство прокурора, который настаивал на аресте и залоге в 93 миллиона.
В САП уточнили, что Дубневич был взят под стражу в зале суда.
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