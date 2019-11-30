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Apple не стоит манипулировать с Крымом ради выгоды – МИД Литвы

Apple не стоит манипулировать с Крымом ради выгоды – МИД Литвы - Фото
Линас Линкявичюс (фото - Facebook МИД Литвы)
30.11.2019, 22:54

Линас Линкявичюс настаивает: "спорных границ" - нет

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым – это Украина, а не "спорная территория". Об этом он написал в Twitter.

"В ситуации с Крымом нет "спорных границ", Apple. Есть только территория, которую оккупировала Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, - и эта территория принадлежит Украине. Не следует манипулировать языком международного права ради экономической выгоды", - написал он.

Справка. Ранее в российской Госдуме заявили, что Apple стала показывать российским пользователям Крым территорией РФ в своих продуктах. При этом для украинских пользователей Apple Крым отображается как часть Украины. Вскоре в Apple ответили, что пересмотрят свою политику определения "спорных территорий".

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линас линкявичюс литва apple Крым
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