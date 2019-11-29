"Позор вам, Apple". Реакция Польши на "российский" Крым

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения в своих приложениях для российских пользователей Крыма как части страны-агрессора России. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!" - подчеркнул Пшедач.
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