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"Позор вам, Apple". Реакция Польши на "российский" Крым

"Позор вам, Apple". Реакция Польши на "российский" Крым - Фото
Apple
29.11.2019, 08:34

В МИД Польши напомнили известной американской компании, что Крым является украинской территорией

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения в своих приложениях для российских пользователей Крыма как части страны-агрессора России. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!" - подчеркнул Пшедач.

  • В посольстве Украины в США сообщили, что безотлагательно обратились к руководству Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.
  • Ранее в российской Госдуме заявили, что Apple стала показывать российским пользователям Крым территорией РФ в своих продуктах. При этом для украинских пользователей Apple Крым отображается как часть Украины.

 Читайте также: МИД Литвы отреагировал на "российский" Крым в приложениях Apple

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Украина Крым apple мид польши Марчин Пшедач
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