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Арахамия хочет запретить чиновникам выезжать из страны во время военного положения

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 22:04
Арахамия хочет запретить чиновникам выезжать из страны во время военного положения - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что планирует зарегистрировать в парламенте законопроект, который запрещает чиновникам выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений. Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции.

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"Президент сегодня высказался, что покидать Украину – это с виду как измена, хотя юридически это можно…" – сказал Арахамия.

По его словам, сегодня-завтра он зарегистрирует законопроект, где будет статья, что в случае наступления чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам будет запрещен выезд за границу.

Арахамия также считает, что в законодательстве должно быть положение о лишении мандатов депутатов, которые сейчас выезжают из Украины.

  • Президент Владимир Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности.
  • Также президент призвал олигархов, которые уехали из страны, вернуться в Украину.
Вадим Ребрина
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верховная рада Давид Арахамия
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