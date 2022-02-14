Арахамия хочет запретить чиновникам выезжать из страны во время военного положения

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что планирует зарегистрировать в парламенте законопроект, который запрещает чиновникам выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений. Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции.

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"Президент сегодня высказался, что покидать Украину – это с виду как измена, хотя юридически это можно…" – сказал Арахамия.

По его словам, сегодня-завтра он зарегистрирует законопроект, где будет статья, что в случае наступления чрезвычайного или военного положения чиновникам всех категорий и народным депутатам будет запрещен выезд за границу.

Арахамия также считает, что в законодательстве должно быть положение о лишении мандатов депутатов, которые сейчас выезжают из Украины.

Президент Владимир Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности.

Также президент призвал олигархов, которые уехали из страны, вернуться в Украину.

Вадим Ребрина

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