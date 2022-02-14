Зеленский упрекнул олигархов, сбежавших из Украины: Это тест на гражданство
Президент Владимир Зеленский призвал олигархов, которые уехали из страны на фоне угрозы вторжения России, вернуться в Украину. Об этом Зеленский заявил в своем обращении к нации.
Президент сказал, что хочет обратиться к тем, кто покинул Украину "в самый ответственный момент".
"Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", – призвал Зеленский.
Ранее сегодня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал вернуться в Украину уехавших депутатов, бизнесменов и СМИ.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- Напряжение вокруг Украины достигло невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.
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