Зеленский упрекнул олигархов, сбежавших из Украины: Это тест на гражданство

Президент Владимир Зеленский призвал олигархов, которые уехали из страны на фоне угрозы вторжения России, вернуться в Украину. Об этом Зеленский заявил в своем обращении к нации.

Президент сказал, что хочет обратиться к тем, кто покинул Украину "в самый ответственный момент".

"Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", – призвал Зеленский.

Ранее сегодня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал вернуться в Украину уехавших депутатов, бизнесменов и СМИ.

Читайте также: "Армия врага на границе. Но мы готовы как никогда". Зеленский обратился к украинцам: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.