UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский упрекнул олигархов, сбежавших из Украины: Это тест на гражданство

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 20:25
Зеленский упрекнул олигархов, сбежавших из Украины: Это тест на гражданство - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский призвал олигархов, которые уехали из страны на фоне угрозы вторжения России, вернуться в Украину. Об этом Зеленский заявил в своем обращении к нации.

Президент сказал, что хочет обратиться к тем, кто покинул Украину "в самый ответственный момент".

"Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", – призвал Зеленский.

Ранее сегодня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал вернуться в Украину уехавших депутатов, бизнесменов и СМИ.

Читайте также: "Армия врага на границе. Но мы готовы как никогда". Зеленский обратился к украинцам: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война вторжение олигарх
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 