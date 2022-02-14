Зеленский об эвакуации посольств во Львов: Странное решение, это всего пять часов от Киева

Перевод некоторых иностранных посольств из Киева во Львов выглядит странно, потому что расстояние между этими городами можно преодолеть за пять часов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Большая ошибка, что некоторые посольства (это их решение) переезжают на западную Украину, потому что нет "западной Украины" – есть Украина, она цельная. Поэтому, если не дай бог что-то случится, это будет везде. Невозможно находиться от эскалации или проблем в пяти или шести часах… Мы все одна страна. Я не думаю, что и львовяне будут это нормально воспринимать, потому что это очень странно выглядит, как я считаю. Но это их выбор", – сказал Зеленский.

По словам президента, он бы сосредоточился на представителях менеджмента Украины и депутатах разных партий, некоторые из которых находятся сегодня за границей.

"Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны направить им сигнал, справедливый. В первую очередь со стороны Верховной Рады, от спикера, от государства. И я лично от себя хотел бы их попросить, чтобы на протяжении 24 часов (они ж своих родных уже привезли) они все-таки вернулись в страну. Опять же повторюсь – непростой момент, момент единства нашей страны. Я считаю, что они должны вернуться. Иначе нам всем, как государству, как руководству, надо делать серьезные выводы. И мы их сделаем", – сказал Зеленский и добавил, что это касается также средств массовой информации и олигархов, которые выехали из Украины.

"Лишние уйдут. Останутся граждане Украины", – резюмировал президент.

Читайте также: Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.